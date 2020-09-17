1 milyar doz aşı için çalışıyorlar - Son Dakika

1 milyar doz aşı için çalışıyorlar

KORONAVİRÜSÜN yarattığı pandemi nedeniyle tüm dünyada hız kesmeden aşı çalışmaları devam ediyor.

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KORONAVİRÜSÜN yarattığı pandemi nedeniyle tüm dünyada hız kesmeden aşı çalışmaları devam ediyor. Aşı çalışmaları yapan firmalardan biri olan Johnson & Johnson'ın ilaç şirketi Janssen Türkiye'nin Genel Müdürü Demet Russ klinik çalışmalarda çok ilerlediklerini ve dünya genelinde bin 50 gönüllü üzerinde aşının denendiğini açıkladı. Tüm çalışmaların olumlu ilerlemesi halinde 2021 yılında aşıyı piyasaya sunabileceklerini belirtti. Russ, 1 milyar doz aşı için üretim kapasitelerini arttırma çalışmalarında bulunduklarını da ifade etti.

Covid-19 virüsü ile mücadele için Türkiye'de toplam 4 milyon liralık bağışta bulunan Johnson & Johnson'ın sağlık çalışanlarının koruyucu ekipmanlarının karşılanması için de Kızılay ile bir protokol imzaladığını ifade eden Russ, bu anlaşma kapsamında 200 bin doların Türk Kızılay'ına aktarıldığını belirtti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bağış için düzenlenen protokol çerçevesinde Johnson & Johnson'ın ilaç şirketi Janssen Türkiye'nin Genel Müdürü Demet Russ ile bir araya geldi.

"GÖNÜLLÜ BİREYLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

Aşı çalışmalarına 2020 yılının Ocak ayı itibariyle başladıklarını ifade eden Russ, "Mart ayında aşı adayımızı belirledik. Temmuz ayında da faz 1 dediğimiz gönüllü ve sağlıklı bireyler üzerinde yapılan klinik çalışma aşamasına geçtik. Bunlar şu anda tamamlanmak üzere ve önümüzdeki günlerde sonuçları alıyor olacağız ve heyecanla bekliyoruz" dedi.

"DAHA ÖNCE EBOLA AŞISI İÇİN GELİŞTİRİLEN PLATFORM ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

Daha önce Ebola aşısını geliştiren platform üzerinde çalıştıklarını ve Ebola aşısının güvenliğinin kanıtlanmış olduğunu ifade eden Russ sözlerine şöyle devam etti: "Platformdan kastımız bizi koruyacak olan maddeyi vücudumuza nasıl enjekte ettiğimiz. Johnson & Johnson olarak bizim kullandığımız platform bilinen bir soğuk algınlığı virüsü. Bu virüs Covid – 19 proteinini taşıyarak vücudumuza enjekte oluyor ve vücudumuz Covid-19 proteinini gördüğü zaman kendisini korumak için ona karşı bir savunma mekanizması geliştiriyor. Bu soğuk algınlığı virüsü vücudumuzda kendisini kopyalamıyor. Tek görevi vücudumuza Covid-19 proteinini taşımak, oraya bırakmak ve vücutta bir antikor gelişmesini sağlamak. Ebola aşısı da geçtiğimiz aylarda Avrupa İlaç Kurumu'ndan onay aldı. Yani güvenliği kanıtlanmış bir platform bu."

"60 BİN GÖNÜLLÜ ÜZERİNDE AŞI DENENECEK"

Klinik fazda yapılan çalışmaların sonucunu da aktaran Russ, sözlerine şunları ekledi: "Klinik fazdaki çalışmaların ve ayrıca hayvan modellerinde yapılan çalışmaların sonuçlarının çok iyi olduğu. Bu sonuçlar aslında hayvanlarda hem üst solunum hem de alt solunum yollarında virüse karşı tam bir koruma olduğunu gösteriyor. Şu anda faz 1-2 çalışmalarını sonuçlandırmaktayız. Bu yaklaşık 1050 gönüllü birey üzerinde yapılmış bir çalışma. Bundan sonraki adım aslında daha geniş bir kitlede aşı çalışmasını devam ettirmek. Burada da yaklaşık 60 bin civarında gönüllü birey üzerinde aşımızın denenmesi söz konusu. Faz 1 ve faz 2 çalışmalarının sonuçları yakın zamanda açıklanacak. Bunların pozitif olması durumunda faz 3 çalışmasına yani 60 bin gönüllü üzerinde denenmesine geçeceğiz. Bu çalışmalar da çok yakında başlayacaktır."

Protokol toplantısında bağış konusunda da konuşan Russ, "Bugün COVID-19 aşımızı geliştirirken, geçmişteki deneyimlerimizden güç alıyoruz. Aynı zamanda, topluma karşı sorumluluğumuzu da güçlü bir şekilde yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu sorumlulukla, Johnson & Johnson olarak pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarını desteklemek için global çapta 50 milyon dolar bağışta bulunduk. Ülkemizde de COVID-19 ile mücadeleye yönelik toplam 4 milyon TL bağış yaptık. Sağlık çalışanlarının virüsten korunması, pandemiyle mücadelede kritik önem taşıyor. Büyük fedakarlıklarla görevlerini devam ettiriyorlar ve hepimizin desteğine ihtiyaçları var. Pandemi sürecinde de insan sağlığı için değerli çalışmalar yürüten Türk Kızılay ile bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin, toplum olarak pandemi savaşında galip gelmemiz için önemli bir adım olacağına inanıyorum" dedi.

"İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA HASTANELERE KİTLER GÖNDERİYORUZ"

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da yapılan bağışla ilgili olarak, "Türk Kızılay'ın temel kuruluş amacı ayrım gözetmeksizin dünyanın her yerinde insan ıstırabını dindirmektir. Bu vizyondan hareketle, yeni tip koronavirüsün başladığı andan bugüne gerek ülkemizde gerek dünyanın farklı coğrafyalarında yoğun bir mücadele veriyoruz. Bu noktada mücadeleyi en ön safta sürdüren ve en çok fedakarlık gösteren gruplarımızdan olan değerli sağlık çalışanlarımız için elimizden gelen her türlü desteği vermek için çabalıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda hastanelere, içerisinde maske, dezenfektan, siperlik, cerrahi tulum, eldiven, cerrahi gözlük gibi kişisel koruyucu ekipmanların bulunduğu kitler gönderiyoruz. Tabii tüm bu yardımlarımızı hayırsever bağışçılarımızın desteğiyle yapıyoruz. Tıbbi malzeme ve ilaç üretimi alanlarında dünya liderlerinden biri olan Johnson & Johnson Grubu'na bu anlamlı bağışlarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.


- İstanbul

Koronavirüs, Kızılay, İlaç, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1 milyar doz aşı için çalışıyorlar - Son Dakika

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