10. Antalya Edebiyat Günleri Ödül Töreni Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

10. Antalya Edebiyat Günleri Ödül Töreni Yaklaşıyor

08.11.2025 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Antalya Edebiyat Günleri kapsamında ödüller belli oldu. 'En İyi Öykü Kitabı' ödülüne Cabir Özyıldız ve Özlem Dikeçligil layık görüldü. Ödül töreni 21 Kasım'da gerçekleşecek.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 21–23 Kasım günlerinde 10'uncusu düzenlenecek Antalya Edebiyat Günleri kapsamında verilen öykü ödüllerinin sahipleri belli oldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 10. Antalya Edebiyat Günleri kapsamında öykü dalında verilen ödüllerin sahipleri açıklandı. Bu yıl ödülleri belirleyen Seçici Kurul'da Ayşen Işık, Gülay Kaplan, İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut ve Şenay Eroğlu Aksoy yer aldı. Kurul, "En İyi Öykü Kitabı" ödülünü bu yıl iki isme paylaştırdı. Cabir Özyıldız, Dünyanın Bütün Karıncaları isimli kitabıyla Özlem Dikeçligil ise Karanlığın İcadı'yla ödülün sahibi oldu.

Özyıldız, kitabında ülke coğrafyasından Ortadoğu'ya uzanan geniş bir hattı ele alırken şiddet, yoksulluk ve gelenek baskısı altında ezilen insanların trajedisini kendine özgü, güçlü bir anlatım diliyle işlediği içiin ödüle değer görüldüğü bildirildi. Dikeçligil ise özgün bakış açısı ve ayrıntılardan ördüğü çarpıcı atmosferle okuru içine çeken etkisi uzun süre hissedilen sarsıcı bir öykü dünyası kurmayı başardığı için aynı ödülün sahibi oldu.

En İyi İlk Öykü Kitabı Ödülü ise Kağıttan Kaplan ile Ceyhan Usanmaz'a verildi. Seçici Kurul, yazma-yazamama meselesini merkezine alarak okuru kurmacanın sınır tanımaz alanına davet eden, edebiyatın içsel evrenine taze ve cesur bir bakış sunmayı başardığı için ödüle layık buldu.

Ödüller, 21 Kasım Cuma saat 20.00'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek. Ayrıca, bu yılın ödül alanları 22 Kasım Cumartesi, Erdal İnönü Kent Parkı'nda saat 14.00-15.30 arasında Tuncer Çetinkaya moderatörlüğünde edebiyatseverlerle bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlik, Edebiyat, Edebiyat, Antalya, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10. Antalya Edebiyat Günleri Ödül Töreni Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti
Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı
Taraftarlar merakla bekliyordu Kerem’in neden oynamadığı ortaya çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Fethiye’de kamyon öğrenci servisine çarptı Fethiye'de kamyon öğrenci servisine çarptı
AYM, milyonlarca kadını yakından ilgilendiren soyadı düzenlemesini görüşecek AYM, milyonlarca kadını yakından ilgilendiren soyadı düzenlemesini görüşecek
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı Son hamlesi kafa karıştırdı İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

10:15
Osimhen hakkında flaş gelişme Yeniden harekete geçtiler
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler
10:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’6 ay sonra biter’’ dediği evlilik 6 ayda bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''6 ay sonra biter'' dediği evlilik 6 ayda bitti
09:56
13 yaşında çocuğun yaptıkları: 16 yaşındaki çocuğu dövdü, dede ve torununa kurşun yağdırdı
13 yaşında çocuğun yaptıkları: 16 yaşındaki çocuğu dövdü, dede ve torununa kurşun yağdırdı
09:52
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA’ya gidiyor
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor
08:48
Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu Amca Salim Güran cezaevinden konuştu
Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca Salim Güran cezaevinden konuştu
08:09
Profesörden Ahmet Uysal’dan skandal Atatürk paylaşımı Tepki çekince apar topar sildi
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2025 10:33:05. #7.11#
SON DAKİKA: 10. Antalya Edebiyat Günleri Ödül Töreni Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.