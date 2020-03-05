10 ayda 544 hastaya otomatik yatak yardımı yapıldı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Kepez'de 8 kişiye daha elektronik hasta yatağı veren Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan 2019'dan bu yana hasta yatağı yardımı yaptığı kişi sayısı 544'e ulaştı.



İhtiyaç sahibi vatandaşların taleplerinin karşılanması noktasında son derece hassas davranan Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri gelen talepler sonrası yaptığı incelemenin ardından 19 ilçede elektronik hasta yatağı yardımlarını sürdürüyor. Hasta yatakları teslim edilen vatandaşlar ve yakınları büyük mutluluk yaşıyor. Kemer İlçesi Göynük Mahallesi'nde yüksek tansiyona bağlı felç geçiren ve yatağa bağlı yaşayan 71 yaşındaki Refik Kaplan'a Büyükşehir Belediyesi tarafından hasta yatağı yardımı yapıldı.



"Eşim güvende olacak"



Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Eşemen Karaöz'e de hasta yatağı teslim edildi. Belindeki kırık nedeniyle yaklaşık 3 yıldır yatağa bağlı yaşayan Karaöz, konforlu bir yatağa kavuştuğu için sevinç yaşadı. Kumluca'nın Kasapçayırı Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Arif Ata'ya hasta yatağı yardımında bulundu. Eşi Aynur Ata, "Eşim 2 yıldır yatağa bağlı olarak yaşıyor. Kanepeden sürekli düştüğü için yanından ayrılamıyordum. Ev işlerimi yapamıyordum. Bu yatak sayesinde eşimin güvende olduğunu bileceğim. " diye konuştu.



Korkuteli Taşkesiği Mahallesi'nde ikamet eden solunum destek cihazına bağlı Süleyman Korkut'a da hasta yatağı verildi. Hasta yatağının çok kullanışlı ve rahat olduğunu söyleyen Korkut, daha önceki tahta yatakta sırtlarının yara oluştuğunu, bütün vücudunun ağrıdığını belirterek, mutluluğunu dile getirdi.



Demre ve Finike de 3 kişiye yatak



Büyükşehir Belediyesi Finike ve Demre'de de ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Finike Turunçova Mahallesi'nde 58 yaşındaki felçli Veli Duman'a hasta yatağını teslim etti. Finike Hasyurt Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Mükerrem Atakan'a da hasta yatağı yardımında bulunuldu. Demre ilçesi Alakent Mahallesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki felçli Hörü Soydan'a da Büyükşehir ekipleri tarafından elektronik hasta yatağı teslim edildi.



Kepez İlçesi'nde Bir ay yoğum bakımda tedavi gördükten sonra tedavisine evinde devam edilecek olan Hayati Kara'ya da hasta yatağı yardımında bulunuldu. Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Hayati Kara'nın ağabeyi Sefa Kara, "Doktorlar, hastamızın konforlu ve rahat edebileceği bir hasta yatağında yatması gerektiğini söylediler. Büyükşehir Belediyesi'ni arayıp hasta yatağı ihtiyacımız olduğumuz söyledik. Sağ olsunlar bir telefon ile yatağımızı bize ulaştırdılar. " diye konuştu. - ANTALYA