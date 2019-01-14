Son Dakika Haberleri: 10 Günde 58 Evi Soyan Hırsızlar Adliyede (2)

10 Günde 58 Evi Soyan Hırsızlar Adliyede (2)

36 dakika önce

TUTUKLANDILARBolu'nun Mengen, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerinde 10 günde 58 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Muhmmed Ali Yıldırım, Mehmet Bilir, İlhan Arslan ve Mehmet Kılıç ile çalıntı ürünleri satın alan Mehmet Özdemir çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak...

10 Günde 58 Evi Soyan Hırsızlar Adliyede (2), System.String[]
TUTUKLANDILAR

Bolu'nun Mengen, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerinde 10 günde 58 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Muhmmed Ali Yıldırım, Mehmet Bilir, İlhan Arslan ve Mehmet Kılıç ile çalıntı ürünleri satın alan Mehmet Özdemir çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:45 Kaynak: DHA

Yeniçağa, Dörtdivan, Mengen, Güncel
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