10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı

23.01.2026 17:56
Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yaklaşık 10 gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış sonrası kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı. Yoğun kar yağışı sonrası bölgedeki bazı otomobiller ve araçlar kar altında kaldı.

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yaklaşık 10 gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış sonrası kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı. Bölgedeki bazı otomobiller ve araçlar yoğun kar yağışı sonrası kar altında kaldı.

Kent merkezinde güneşli hava hakim olurken, yüksek rakımlı ilçelerde ise yaklaşık 10 gündür aralıklarla etkisini gösteren yağış sonrası kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı.

KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI, ARAÇLAR GÖRÜNMEZ OLDU

Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda da yoğun kar yağışı sonrası bölgedeki bazı otomobiller ve araçlar kar altında kaldı.

Bazı evlerin ise giriş katlarının önü ve pencereleri karla kaplandı. 417 araç ve iş makinesi, 600 personelle karla mücadele çalışması yapan ekipler de kapalı mahalle ve grup yollarının ulaşımı sağlıyor.

Ekipler, karla mücadelede önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veriyor.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Dünya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
