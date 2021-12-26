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10 günlük suyu kalan Çorum'da, yeni barajdan isale hattına ilk su verildi - Son Dakika

10 günlük suyu kalan Çorum'da, yeni barajdan isale hattına ilk su verildi

26.12.2021 10:51
10 günlük suyu kalan Çorum'da, yeni barajdan isale hattına ilk su verildi

KURAKLIK nedeniyle içme suyunun sağlandığı 3 barajda su miktarının 715 bin metreküp seviyelerine düşmesiyle en kurak dönemi yaşayıp, 10 günlük suyu kalan Çorum'da, yapımı tamamlanan Koçhisar İsale Hattı Su Arıtma Tesisi'ne ilk su verildi.

KURAKLIK nedeniyle içme suyunun sağlandığı 3 barajda su miktarının 715 bin metreküp seviyelerine düşmesiyle en kurak dönemi yaşayıp, 10 günlük suyu kalan Çorum'da, yapımı tamamlanan Koçhisar İsale Hattı Su Arıtma Tesisi'ne ilk su verildi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, " Koçhisar Barajı'nın suyunu arıtma tesisimize ulaştırdık. Bir yılda bu kadar uzun mesafeden suyun getirilmesi büyük başarı" dedi.

Çorum'da bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle barajlardaki su seviyesi düştü. Kentin içme suyunu karşılayan, Hatap, Çomar ve Yeni Hayat barajlarındaki su seviyesi de alarm vermeye başladı. Barajlarda toplam su miktarı 715 bin metreküp seviyelerine geriledi. Su sıkıntısının giderilmesi için çalışma yapan belediye ekipleri, takviye su kaynaklarını devreye almaya çalışırken, geçen yıl nisan ayında 83 milyon lira bütçeyle ihale edilen Koçhisar İsale Hattı Su Arıtma Tesisi projesi de yapımı tamamlanarak faaliyete alındı. Proje kapsamında Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı ile kent merkezindeki organize sanayi bölgesinde (OSB) kurulu su arıtma tesisi arasına 53 kilometre boru hattı döşendi. Tamamlanan arıtma tesisine ilk su da verildi.

'SUYU TESİSİMİZE ULAŞTIRDIK'Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Koçhisar suyunun arıtma tesisine ulaşmasına basın mensuplarıyla birlikte tanıklık etti. Başkan Aşgın, projenin tamamlanmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tüm yetkili kurum ve kişilere teşekkür etti. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak 53 kilometreden Koçhisar suyunu arıtma tesisine ulaştırdıklarını belirten Aşgın, "Koçhisar Barajı'nın suyunu arıtma tesisimize ulaştırdık. Bir yılda bu kadar uzun mesafeden suyun getirilmesi büyük başarı" dedi.BARAJLARDA  269 BİN METREKÜP SU KALDI

Başkan Aşgın, "Çorum'un günlük su tüketimi ortalama 55 bin 000 metreküp. Sularımızı yüzeysel ve yer altı su kaynaklarından sağlıyoruz. Toplam barajlarımızda 269 bin 000 metreküp su kalmıştır" diye konuştu. Yer altı su kaynaklarından da yıllık ortalama 7 milyon metreküp su temin edildiğini açıklayan Başkan Aşgın, Çorum'un toplamda yıllık ortalama 20 milyon metreküp su tüketildiğini, Koçhisar Barajı'nda net kullanılabilir su oranının da yüzde 37 olduğunu söyledi.


10 günlük suyu kalan Çorum'da, yeni barajdan isale hattına ilk su verildi
10 günlük suyu kalan Çorum'da, yeni barajdan isale hattına ilk su verildi
10 günlük suyu kalan Çorum'da, yeni barajdan isale hattına ilk su verildi
10 günlük suyu kalan Çorum'da, yeni barajdan isale hattına ilk su verildi
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Halil İbrahim Aşgın, Koçhisar Barajı, Çorum, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 10 günlük suyu kalan Çorum'da, yeni barajdan isale hattına ilk su verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 günlük suyu kalan Çorum'da, yeni barajdan isale hattına ilk su verildi - Son Dakika
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