10 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:20 Çilek Kokusu
01:30 Abluka
03:30 Çilek Kokusu
03:30 Güzel Köylü
05:00 Güzel Köylü
05:30 Deli Deli Küpeli
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13:00 Çilek Kokusu
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Deli Deli Küpeli
20:00 Kutsal Damacana
22:00 Boşver Arkadaş
22:15 İşler Güçler
23:30 Aramızda Kalsın