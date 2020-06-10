10 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

10 Haziran 2020 Star Yayın Akışı

10 Haziran 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:20 Çilek Kokusu 01:30 Abluka 03:30 Çilek Kokusu 03:30 Güzel Köylü 05:00 Güzel Köylü 05:30 Deli Deli Küpeli 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:10 Benim Tatlı Yalanım 13:00 Çilek Kokusu 16:30 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Deli Deli Küpeli 20:00 Kutsal Damacana 22:00 Boşver Arkadaş 22:15 İşler Güçler 23:30 Aramızda Kalsın

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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