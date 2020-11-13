10 Kasım Atatürk'ü Anma Masa Tenisi turnuvası tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yıldız-Genç Kayseri Ligi Masa Tenisi müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yıldız-Genç Kayseri Ligi Masa Tenisi müsabakaları tamamlandı. İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlen müsabakalara toplamda 30 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yakından takip etti. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi. Müsabaka sonuçları ise şu şekilde: Yıldız Kızlar 1. Emine ÇETİN 2. Melike AKSU 3. Ecrin ÇETİN 4. Ceren KAHRAMAN Yıldız Erkekler 1. Yunus GAYGISIZ 2. Ömer Kasım BULUT 3. Kenan Eren KAHRAMAN 4. Berat Can BÖLÜK Genç Kızlar 1. Altınay Hatun BULUT 2. Ayşe İzel BİLGİÇ 3. Zeynep Sıla DUMAN 4. Elif DUMAN Genç Erkekler 1. Mehmet Ali KARABOĞA 2. Furkan KÖŞE 3. Yusuf GAYGISIZ 4. Süleyman TEKİN - KAYSERİ

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