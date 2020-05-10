10 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

10 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı

10 Mayıs 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Aramızda Kalsın 02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi 04:05 Erkenci Kuş 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır 09:30 Medcezir 10:15 Ruhun Doysun 11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 12:00 Tülin Şahin ile Moda 12:45 Kiralık Aşk 13:00 Jet Sosyete 15:00 Kiralık Aşk 15:45 Erkenci Kuş 16:45 Erkenci Kuş 18:45 Star Haber 20:00 Hokkabaz 20:15 Büyük Baskın 20:20 Güzel Köylü 22:15 Büyük Baskın 22:45 Hokkabaz 23:45 Çember: Kızımı Bulun

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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