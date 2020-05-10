10 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 10 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

10 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı

1 saat önce

10 Mayıs 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

10 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Aramızda Kalsın

02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

04:05 Erkenci Kuş

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:30 Medcezir

10:15 Ruhun Doysun

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:45 Kiralık Aşk

13:00 Jet Sosyete

15:00 Kiralık Aşk

15:45 Erkenci Kuş

16:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Haber

20:00 Hokkabaz

20:15 Büyük Baskın

20:20 Güzel Köylü

22:15 Büyük Baskın

22:45 Hokkabaz

23:45 Çember: Kızımı Bulun

Erkenci Kuş Dizisi, Star, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com


Son Dakika

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi
Eşiyle ilişki yaşadıklarından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı Eşiyle ilişki yaşadıklarından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı         
01:45
Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler         
00:45
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı         
00:23
Mardin'de tepki çeken görüntü: Polis, site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı Mardin'de tepki çeken görüntü: Polis, site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı         
23:59
Sağlık Bakanı Koca'dan Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı: Fikir güzel         
23:36
Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin         
23:33
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı         
23:07
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi         
22:59
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi         
22:59
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı         
22:39
"Denize gireceğim" diyerek evden ayrılan doktor kayboldu         
22:36
Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı         
22:26
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti         
22:22
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü         
21:42
Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu         
21:30
Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı         
21:16
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek         
21:15
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı         
21:04
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum         
20:57
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı         
20:52
Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Bu destek ile aşamayacağımız badire yok Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Bu destek ile aşamayacağımız badire yok         
20:45
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı         
20:28
Tekirdağ'da arıların saldırdığı kişi öldü Tekirdağ'da arıların saldırdığı kişi öldü         
20:08
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor         
19:30
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı         
19:30
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var         
19:28
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız         
19:20
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti         
19:04
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu         
19:03
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü         
18:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2020 07:59:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]