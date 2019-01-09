Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Akdemir, mesajında, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda zor şartlar altında mesai kavramı gözetmeksizin yoğun emek sarf eden basın mensuplarının 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirtti.

Gazeteciliğin insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içerdiğine işaret eden Akdemir, "Bu önemli misyonu yerine getirmek için, her türlü mücadelede görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın vermiş oldukları bu emek takdire şayandır. Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanır. Bu amaçla, her türlü sansür ve oto sansürle mücadele etmeli, halkı da bu yönde bilgilendirmelidir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:14 Kaynak: AA

Muharrem Akdemir, Zonguldak, Gazeteciler Günü, Politika
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