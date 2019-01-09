Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

45 dakika önce

Vali Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Nihat Can, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Vali Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Nihat Can, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şentürk, mesajında, basın mensuplarına ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı yasanın, 10 Ocak 1961'de kabul edildiğini anımsattı.

İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğunu belirten Şentürk, "Gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir görevi yerine getirmektedir. Demokrasinin ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda tarafsız, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın önemli yeri vardır. Bu duygu ve düşüncelerle; gücünü, zenginliğini ve malzemesini bulunduğu ortamdan alan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Can

Belediye Başkanı Can da mesleğin yıpratıcı ve zor şartlarına rağmen, üstün bir çabayla topluma hizmet eden ve yöneticilerin sesini, çalışmalarını ve projelerini ileten basın mensupları ile gazete çalışanlarının günlerini kutladı.

Gazetecilik mesleğinin ülke ve toplum hayatındaki önemine değinen Can, şunları kaydetti:

"Yönetim ile milletimiz arasında köprü görevi gören basın, demokrasinin ve cumhuriyetin kökleşmesinde de çok önemli bir yere de sahiptir. Türk basını, tarihin her döneminde insanımızın gözü, kulağı ve sesi olmuştur. Basınımız kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içinde yerine getirmek için çaba sarf eder."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:25 Kaynak: AA

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