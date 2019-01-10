Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

52 dakika önce

İpekyolu ilçesindeki anaokulu öğrencileri "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
İpekyolu ilçesindeki anaokulu öğrencileri "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.


Neşe Erberk Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, AA'nın bölge müdürlüğünü ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bölge Müdürü İbrahim Yakut ve büro çalışanları ile sohbet eden öğrenciler, basın mensuplarının kullandığı ekipmanları ilgiyle izledi.

Okul Müdür Vekili Eda Özügüzel, AA ekibinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin çok zor şartlarda görev yaptığını vurgulayan Özügüzel, "Hem gazetecilerin gününü kutlamak hem de öğrencilere gazetecilik mesleğini anlatmak adına böyle bir ziyaret gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu." dedi.

Özügüzel, Bölge Müdürü Yakut'a teşekkür plaketi verdi.

Yakut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:15 Kaynak: AA

İpekyolu, Gazeteciler Günü, Güncel
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