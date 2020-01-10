10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Vali Seymenoğlu, bir restoranda düzenlenen programda, gazeteciliğin zor meslekler arasında yer aldığını söyledi.

Gazetecilik mesleğinin sıkıntılara rağmen sonsuza kadar devam edeceğini anlatan Seymenoğlu, "Her meslek grubunda olduğu gibi gazeteci arkadaşlarda da mali sıkıntılar var. Gazeteciliği yapabilmek için elbette bir bütçeye ihtiyaç var. Bunun desteklenmesi lazım, biz de kamu kurum ve kuruluşları olarak yasalar içerinde her fırsatta maddi destek vermeye çalışıyoruz. Bu meslekte maddi desteğin yanı sıra manevi destekte esastır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise basın mensuplarının zor şartlarda çalıştıklarını belirterek, "Isparta'da turizm bu hale geldiyse, bir yıl içerisinde lavanta ve güle 800 binin üzerinde misafirimiz geldiyse bunun etkisi sizlersiniz. Biz sizlerle bu memleketi büyütüyoruz. Hep birlikte güzel şeyler yapıyoruz."dedi.

Isparta Gazeteciler Cemiyet Başkanı Şevket Karahan da, Isparta medyasının, devletine, milletine dini inançlarına saygılı, onurlu ve gururlu bir medya olduğunu kaydetti.