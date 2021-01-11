10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

11.01.2021 12:05
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Çiçek, kentte termal bir oteldeki programda, gazeteciliğin bir tutku ve bünyeyi sardığında da kurtulunamayacak bir aşk olduğunu söyledi.

Gazeteciliğin emekli olunamayacak bir kaç meslek arasında yer aldığını dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Genç yaşlardan itibaren gazetecilik aşkı, bir hastalık gibi insan bedenini kaplar. O yazma arzusu, bir şeyleri değiştirme ve tarihe not düşmek isteği siz istemeseniz de bir gece sizi yatağınızdan kaldırır ve yazdırır. O yüzden gazetecilik iyi bir tutku ve hastalıktır. Bir çoğumuzda gazetecilik, 'bir şeyleri değiştireyim ve gördüğüm eksikliklerle mücadele edeyim' diye başlar. Sonrasında da daha faydalı olmak ve yöneticilere bir şeyleri anlatmak için devam eder. Gerçekten gazeteciler ile bizlerin yaptığı da aslında kamu görevi olduğunu biliyorum. Hep beraber topluma nasıl hizmet edebiliriz. Sizler toplumu bilgilendirerek ayrı zamanda bizleri uyararak hep birlikte toplum için çalışıyoruz."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de gazetecilerin zor bir görev ifa ettiğini vurguladı.

Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise "Gazeteci olsaydım, karşımdaki siyasiye '2020 yılının en önemli olayı nedir?' şeklinde sormak isterdim." dedi.

2020 yılının en önemli olayının Ayasofya-ı Kebir Camisi'nin ibadete açılması olduğunu aktaran Yurdunuseven, şöyle devam etti:

"Bu bir ilkedir, duruştur. Bu dünya mazlumlarına karşı bana göre bir haber ve söylemdir. Ayasofya-ı Kebir Camisi'nin açılışı Türkiye'nin bir dünya devleti olduğunun göstergesidir. Bunu bir yere yazmak lazım. 'Dünya 5'ten büyüktür' demektir. Devletimizin sözde değil, yüzde 52 halkın oyuyla gerçek manada Cumhurbaşkanı olmuş Recep Tayyip Erodoğan'ın da dünya lideri olduğunun göstergesidir. Ayasofya sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada mazlumlarının zincirlerinin de kırılmasıdır."

Programa, Çiçek, Zeybek ve Yurdunuseven'in yanı sıra daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Öte yandan programın ardından İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ne gezi düzenlendi.

Gazeteciler Günü, Karahisar, Zeybek, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak Uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıkan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü Tüm ülke Bakan'ın çağrısına destek verdi! On binlerce okulda İstiklal Marşı sesleri yükseldi "Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak Film gibi operasyon! Kumar baskınından kaçanlar çatıda kıskıvrak yakalandı
Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti         
12:19
Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek         
12:09
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman         
11:47
Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil         
11:27
Fenerbahçe Mesut Özil'i özel jetle İstanbul'a getirip, statta imza töreni düzenleyecek Fenerbahçe Mesut Özil'i özel jetle İstanbul'a getirip, statta imza töreni düzenleyecek         
11:22
Sosyal destek yardımları arttı! Hükümet 81 milyar liralık ödeme için yeni programı devreye aldı Sosyal destek yardımları arttı! Hükümet 81 milyar liralık ödeme için yeni programı devreye aldı         
11:17
Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın         
10:54
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi         
10:02
Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı         
10:01
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor         
08:58
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 12:45:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei