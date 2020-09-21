10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ÖSYM BAŞKANI ÜNAL YARIMAĞAN İSTİFA ETTİ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, başkanlıktan istifa etti. Yarımağan'ın KPSS ile ilgili iddialar konusundaki gelişmeler üzerine görevinden ayrıldığı belirtildi. Yarımağan ÖSYM merkezinden alkışlarla uğurlandı.

KIBRIS'TA MUMLAR BARIŞ İÇİN YAKILDI

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (UNFICYP), Uluslararası Barış Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte Kıbrıs barışı için mumlar yakıldı.

2. Dünya savaşı gazileri ve Kıbrıs Gençlik Gelişim Ağı temsilcisi gençler de etkinlikte hazır bulundu. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim yaptığı konuşmada, babasının 2. Dünya Savaşı gazisi olduğunu anlattı ve böylesi bir etkinlikte konuşma yapmanın kendisi için ayrıcalık olduğunu söyledi.

17. ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ BAŞLADI 17. Altın Koza Film Festivali, düzenlenen görkemli bir törenle başladı. Festivalin açılış töreninde ünlü oyuncular ve yönetmenler Adanalılarla buluştu. kırmızı halıda yürüyen Nuri Alço, Mine Soley, Bulut Aras ve daha birçok sanatçı tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde salona girdi.

Festival 'Piyanosu Olmayan Kadın' adlı filmin gösterimi ile başladı.

Törende bu yıl festivalde Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması Büyük Jüri Başkanlığı görevini üstlenen Işıl Özgentürk, festivale katılan filmin oyuncularından Jan Budar'a plaket sundu. Ünlü müzisyen Göksel de etkinlikte mini bir konser verdi.

(İHA)