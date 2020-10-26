10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 Yıl önce bugün neler oldu?

26.10.2020 09:22

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

MADENDE VAGON FACİASI Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Akçabük Köyü'ndeki krom madeninde taşıma sırasında vagonun halatı koptu.

Vagonda bulunan taşların altında kalan iki işçi ağır yaralandı. Yerin 70 metre altında meydana gelen olayın ardından sivil savunma ve arama kurtarma ekipleri işçilerin kurtarılması için seferber oldu.

Uzun süren kurtarma çalışmalarının ardından iki işçi bulundukları yerden çıkarıldı.

Durumları ağır olan işçiler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARACIYLA ŞARAMPOLDE ASILI KALDI Tokat'ta önünde otomobili ile manevra yapmaya çalışan hemşire Hatice Aydın yaklaşık 5 metre yükseklikten istinat duvarının üzerine yuvarlandı. Ters dönen otomobil çalılıklara takılı kalırken can pazarı yaşandı. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri çekici araç gelene kadar araca, duvardan düşmemesi için ip bağladı. Bu sırada otomobil içinde yardım bekleyen hemşire ecel terleri döktü. Korku dolu anların yaşandığı kazada çekici yardımı ile otomobil yan çevrilerek kapısı açıldı. Otomobilin ön kapısından itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılan hemşirenin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

'STUTTGART 21' PROJESİ PROTESTO EDİLDİ

Almanya'da 600 kişilik bir grup, Stuttgart şehri için planlanan tren istasyonu projesini başkent Berlin'de protesto etti. Şehrin altyapısının değiştirilmesini öngören 'Stuttgart 21' projesine tepki gösteren vatandaşlara Alman Sol Parti temsilcileri de katıldı. 'Stuttgart 21' projesi kapsamında, tren garının bir kısmının yıkılarak trenlerin yer altına kaydırılması öngörülürken, bölge halkı, projenin 4 Milyar Euro'luk maliyetine tepki yağdırıyor.

-İHA-

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Otomobil, İşçiler, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

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