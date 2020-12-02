10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BACA TEMİZLERKEN KADINLAR HAMAMINA DÜŞTÜ

Kayseri'de kadınlar hamamının bacasını temizlerken dengesini kaybeden işçi, ışıklandırma camından yıkanan kadınların yanına düştü.

7 metre yükseklikten kadınların ortasına düşen işçi, ağır yaralanarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

2011 KIŞ OYUNLARI'NIN MASKOTU KANKA

Erzurum'da düzenlenecek 2011 Kış Oyunları'nın maskotu olan Kanka, sokağa indi. İsmi ve şekli nedeniyle uzunca bir süre kentte gündemin ilk sırasında yer alan çift başlı kartal Kanka, TEMA Vakfı ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan yürüyüşe katıldı. Özellikle çocuklar Kanka'ya yaklaşık 190 santimetre uzunluğundaki maskota yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüş boyunca yoldan geçen vatandaşlara el sallayan Kanka, Havuzbaşı semtindeki Atatürk anıtı önünde gazetecilere poz verdi.

İNGİLTERE DÜNYA KUPASINI RUSYA'YA KAPTIRDI!

FIFA 2018 ve 2022 dünya kupalarına ev sahipliği yapmak için 11 ülke son dakikaya kadar yarıştı. 2018 için İngiltere, Rusya, İspanya- Portekiz ortaklığı, Hollanda- Belçika ortaklığı mücadele ederken, Zürih'te ilan edilen sonuçlara göre ev sahipliğini Rusya kazandı. Sonuçları başkent Londra'da dev ekrandan takip eden halk hayal kırıklığına uğradı.

(İHA)