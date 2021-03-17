10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN 2023 HEDEFİNİ AÇIKLADI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kazan Federal Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada,2023'te ekonomisi büyük on ülke arasına gireceğiz dedi.

NASA YENİ ROBOT ASTRONOTUNU TANITTI

NASA ve General Motors tarafından üretilen son nesil robot astronotun tanıtımı, Washington'daki Smithsonian Enstitüsü'ne bağlı Ulusal Hava ve Uzay Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Robonaut2 isimli robot, 24 Şubat'ta Discovery uzay mekiği ile uluslararası uzay istasyonuna giderek son görevini tamamlayan ilk insansı robotun ikizi niteliğinde.

Robonaut2'nin diğer robotlardan farkı, kendisine daha geniş bir hareket ve hassasiyet imkanı tanıyan bir sistemle üretilmiş olması. Uzay istasyonundaki çalışmalar için güçlü olmasına da dikkat edilen robot her bir elinde 10 kilogram ağırlığı taşıyabiliyor.

KONGOLU ÖĞRENCİLER İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

Adana Sağlık Mensupları Derneği'nce (Adana SAMADER) "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciler İstiklal Marşı okuyup, Türkü söyledi.

Yeteneklerini sergileyen öğrenciler salonda bulunan davetliler tarafından alkışlandı.

(İHA)