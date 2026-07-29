100 bin TL maaşla otobüs şoförü arıyorlar! İşte yaş, şehir ve deneyim şartları

Türkiye'de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir seyahat firması, otobüs şoförü alımı için dikkat çeken bir iş ilanı yayımladı. Firma, göreve başlayacak şoförlere aylık 100 bin lira maaş verileceğini duyurdu.

ŞARTLAR DİKKAT ÇEKTİ

İlanda, adayların 30-55 yaş arasında olması, sigara kullanmaması, direksiyon başında cep telefonu kullanmaması, sabıka kaydının ve icra takibinin bulunmaması şartları yer aldı.

Bunun yanı sıra adayların daha önce ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazasına karışmamış olması, ehliyet ceza puanının 40'ın altında bulunması, peron deneyimine sahip olması ve İstanbul, İzmir veya Mersin'de ikamet etmesi istendi. Başvuru için sağlık raporu da zorunlu tutuldu.

OTOBÜS ŞOFÖRLERİ GÜNDE EN FAZLA 9 SAAT ARAÇ KULLANABİLİYOR

Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve ilgili mevzuata göre otobüs şoförleri en fazla 4,5 saat kesintisiz araç kullanabiliyor. Bu sürenin ardından en az 45 dakika mola verilmesi gerekiyor. Mola süresi, 4,5 saatlik sürüş içerisinde en az 15'er dakikalık bölümler halinde de kullanılabiliyor.

Bazı seferlerde iki şoför görev yaptığı veya güzergâhın kısa olduğu durumlarda şoförlerin yalnızca 4,5 saat direksiyon başında kalması yeterli olabiliyor.

Bir otobüs şoförü, 24 saatlik süre içerisinde toplam en fazla 9 saat araç kullanabiliyor. Bu sürenin aşılması halinde ise trafik denetimlerinde ağır yaptırımlarla karşılaşılabiliyor.

11 SAAT DİNLENME ZORUNLULUĞU VAR

Mevzuata göre şoförlerin her 24 saatlik dönemde en az 11 saat kesintisiz dinlenmesi gerekiyor. Bu süre, sürücü belgesinin takograf cihazına takılı olmamasıyla kayıt altına alınıyor.

Sürüş ve mola süreleri, araçlarda bulunan dijital takograf cihazlarıyla resmi olarak kayıt altına alınırken, denetim noktalarında da kontrol ediliyor.