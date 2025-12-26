Bakanlık 100 iş müfettiş yardımcısı alacak - Son Dakika
Bakanlık 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Bakanlık 100 iş müfettiş yardımcısı alacak
26.12.2025 10:32
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 100 iş müfettiş yardımcısı almak için ilana çıktı. Belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden 6 Şubat 2026 Cuma gününe kadar yapabilecek.

Ç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının iş müfettiş yardımcısı alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7, 8 ve 9'uncu derecede açık bulunan iş müfettiş yardımcısı kadrolarına, Ankara'da yapılacak sınavla işin yürütümü yönünden 50, iş sağlığı ve güvenliği yönünden 50 olmak üzere 100 iş müfettiş yardımcısı alınacak.

BAŞVURULAR KARİYER KAPISI'NDAN

Adaylar, başvurularını e-Devlet Kapısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım platformu veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden gerçekleştirecek.

26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak başvurular, 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

İŞTE ARANAN ŞARTLAR

Adaylarda, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının ilgili bendinde yazılı nitelikleri taşımak", "İş müfettiş yardımcılığına giriş sınavının yapılacağı 2026 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak", "2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından 1. maddedeki her grup için ayrı ayrı belirtilen puan türlerinin birinden belirlenen taban puan veya üzerinde puan almak" gibi şartlar aranacak.

Kaynak: AA

