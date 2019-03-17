Son Dakika Haberleri: 100 Liraya Araba Sahibi Oldu

100 Liraya Araba Sahibi Oldu

10 dakika önce

Diyarbakır Ceylan Karavil Park AVM'de düzenlenen araba çekilişi vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

100 Liraya Araba Sahibi Oldu, System.String[]
Diyarbakır Ceylan Karavil Park AVM'de düzenlenen araba çekilişi vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Noter huzurunda çekilen kurada araba, çocuğuna oyuncak alarak çekilişe katılan Deniz Kandemir isimli talihliye çıktı.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, ziyaretçilerini 100 liraya araba sahibi yaptı. 'Yeni yılda alışveriş bizimle araba sizinle olsun' kampanyası ile AVM içerisinde mağazalardan yapılan 100 lira ve üzeri alışverişlerde çekilişe katılım hakkı 1 Aralık 2018'de başladı, 3 Mart 2019'da sona ermişti. Dün noter huzurunda çekilen kurada 211571 kupon numaralı Deniz Kandemir kazanan asil tahlili oldu.

Çocuğuna oyuncak aldı, araba sahibi oldu

Tahlili Deniz Kandemir, 2 yaşındaki çocuğuna oyuncak almalarıyla çekilişe katıldıklarını dile getirerek çocuklarının sayesinde kazandığını söyledi. Kandemir, "Normalde milli piyango bile oynamam, çocuğumun şansına oldu diyebilirim. Şans oyunlarında pek inanmam açıkçası. Çok mutlu olduk, inanamadık ilk başlarda. Şaka falan olduğunu düşündük ama gelip ortamı gördükten sonra inandık. Hala şokundayız, açıkçası Diyarbakır'da çok fazla gidip vakit geçirebileceğimiz bir mekan burası, o açıdan Ceylan Karavil ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tahlilinin eşi Yeşim Kandemir ise, heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek Ceylan Karavil ailesine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

Aralık, Diyarbakır, Güncel
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