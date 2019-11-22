Son Dakika Haberleri: 100 metre yükseklikte Atatürk'ün portresini çizdiler
Son Dakika Kültür Sanat 100 metre yükseklikte Atatürk'ün portresini çizdiler - Son Dakika

100 metre yükseklikte Atatürk'ün portresini çizdiler

6 saat önce

ÇANKIRI'da, resim bölümü öğrencileri, '24 Kasım Öğretmenler Günü' etkinlikleri kapsamında, yerden 100 metre yükseklikte bulunan cam seyir terasında, karakalem ile başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çizdi.

100 metre yükseklikte Atatürk'ün portresini çizdiler, System.String[]

ÇANKIRI'da, resim bölümü öğrencileri, '24 Kasım Öğretmenler Günü' etkinlikleri kapsamında, yerden 100 metre yükseklikte bulunan cam seyir terasında, karakalem ile başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çizdi.

Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden 20 öğrenci, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında farklı bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler, Çankırı Kalesi'nde yerden 100 metre yükseklikte bulunan cam seyir terasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini karakalem ile çizdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası öğrenciler birbirlerini tebrik etti.

'HEYECAN DOLU BİR ÇALIŞMA OLDU'

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Emre Şen, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Geçen yıl da yerin 150 metre altında bulunan Tuz Mağarası'nda kutladıklarını söyleyen Şen, "Geçen yıl Tuz Mağarası'nda desen dersi yaptık. Bu yıl öğretmenler gününü kutlamak, Çankırı'yı tanıtmak ve okul dışı etkinlik yapmak için tarihi Çankırı Kalesi'nde bulunan cam seyir terasını tercih ettik" dedi. Şen, "Adrenalinin yükseldiği, korkuların yenildiği heyecan dolu bir çalışma oldu. Öğrenmek isteyen içi vatan sevgisi ile dolu olan öğrencilerime özverili davranışları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Resim bölümü öğrencilerinden Duygu Arslan ise öğretmenler günü kutlayarak, "Mustafa Kemal Atatürk'ü resmetmemiz gurur verici. Yerden yüksekte bulunmak çok heyecanlı. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.


Mustafa Kemal Atatürk, Çankırı, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak
Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ı indireceğiz" deyince arkasındaki genç kızın yüzü şekil değiştirdi Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, Galatasaray maçında anıldı Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:01:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 100 metre yükseklikte Atatürk'ün portresini çizdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]