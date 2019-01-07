Son Dakika Haberleri: 100 Muvazzaf Asker Hakkında Gözaltı Kararı

100 Muvazzaf Asker Hakkında Gözaltı Kararı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkardı.

100 Muvazzaf Asker Hakkında Gözaltı Kararı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkardı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:31 Kaynak: İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
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