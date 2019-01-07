100 Muvazzaf Asker Hakkında Gözaltı Kararı
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkardı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:31 Kaynak: İHA
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