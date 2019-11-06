Son Dakika Haberleri: 100. Yıl Cumhuriyet Tır'ı Ergene'de
Son Dakika Güncel 100. Yıl Cumhuriyet Tır'ı Ergene'de

100. Yıl Cumhuriyet Tır'ı Ergene'de

6 saat önce

Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan Cumhuriyet Tır'ı Tekirdağ'ın Ergene ilçesine geldi.

100. Yıl Cumhuriyet Tır'ı Ergene'de, System.String[]

Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan Cumhuriyet Tır'ı Tekirdağ'ın Ergene ilçesine geldi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve vatandaşlar Sağlık Mahallesinde bulunan tırı ziyaret etti.


Atatürk Düşünce Derneği tarafından hazırlanan ve Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla ülke genelinde geziye çıkarılan Cumhuriyet Tır'ı Ergene'ye gelerek Sağlık Mahallesi Zabıta noktası önünde ziyaretçilere açıldı. Tırın içerisinde ve önünde kurulan stantlarda Atatürk'ün sözleri ve hayatı, Cumhuriyet kadınlarının fotoğraf ve sözleri ile geçmiş döneme ait materyaller beğeniye sunuldu. Tır'ın, iki gün Ergene'de ücretsiz olarak vatandaşlar tarafından gezilebileceği belirtildi.


Cumhuriyet Tırına yoğun bir ilgi olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Milli Mücadelemizin 100. Yılında Kurtuluş savaşından, Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar olan dönemde yer alan fotoğraflar ve materyaller Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından hazırlanan tırımızda Ergene halkımızın beğenisine sunuldu. 2 gün süre ile Ergenemizde kalacak olan tırımızdaki fotoğraf sergisine tüm Ergene halkımızı bekliyoruz. Cumhuriyet tırımızı halkımızın görmesini o coşkuyu birlikte yaşamayı çok arzu ediyorum. Buraya gelen halkımız o güzel duyguları burada tekrar yaşamış olacak" dedi. - TEKİRDAĞ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Havalimanlarında bebekli, hamile ve hasta yolcuların da uçuş önceliği olacak Kayserispor'a yeni sponsor! Takımın ismi HES Kablo Kayserispor olacak Esed'in asker konuşlandırdığı Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 21:59:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 100. Yıl Cumhuriyet Tır'ı Ergene'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]