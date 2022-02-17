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102 saatlik kamera görüntülüleri izlenerek kapkaç olayları aydınlatıldı: 11 tutuklama - Son Dakika

102 saatlik kamera görüntülüleri izlenerek kapkaç olayları aydınlatıldı: 11 tutuklama

17.02.2022 11:45
102 saatlik kamera görüntülüleri izlenerek kapkaç olayları aydınlatıldı: 11 tutuklama

Diyarbakır Emniyeti, vatandaşın huzuru için çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Emniyeti, vatandaşın huzuru için çalışmalarına devam ediyor. 102 saatlik güvenlik kamera kayıtları izlenerek kapkaç olayları aydınlatıldı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ve Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüklerinin artan kapkaç ve yankesicilik olaylarına karşı kapsamlı ve hassas çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalar neticesinde 102 saatlik kamera görüntüsü izledi. Olayların meydana geldiği saatler baz alınarak sokak çalışmaları yapıldı. Çalışmalar neticesinde 2'si suçüstü kapkaç olmak üzere toplam 10 kapkaç olayı ve 2 yankesicilik olayı aydınlatıldı.

Olaylara ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandığı bildirildi. Olaylarda çalınan malzemeler, şüphelilerden temin edilerek vatandaşların mağduriyetleri giderildiği belirtildi. - DİYARBAKIR

102 saatlik kamera görüntülüleri izlenerek kapkaç olayları aydınlatıldı: 11 tutuklama
102 saatlik kamera görüntülüleri izlenerek kapkaç olayları aydınlatıldı: 11 tutuklama

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Bağlar, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 102 saatlik kamera görüntülüleri izlenerek kapkaç olayları aydınlatıldı: 11 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: 102 saatlik kamera görüntülüleri izlenerek kapkaç olayları aydınlatıldı: 11 tutuklama - Son Dakika
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