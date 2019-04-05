Son Dakika Haberleri: 11. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali Başladı

11. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali Başladı

3 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl düzenlenen 11. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali başladı.

11. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali Başladı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl düzenlenen 11. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali başladı.

Fethiye Belediyesi, Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde düzenlenen festivalde, katılımcılara kuzugöbeği çorbası ikram edildi.

Festival alanında, kadınların dokuma tezgahlarında dokuduğu "dastar bezi", yöresel el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu. Bazı mahalle sakinleri de ormandan topladıkları kuzugöbeği mantarlarını kilosu 120 ile 200 lira arasında satışa sundu.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, festivallerin bir yörenin tanıtımındaki en önemli unsurlardan olduğunu belirtti.

Fethiye'nin 931 kilometre kare alanı, 167 sahil uzunluğuyla ülkenin önemli turizm merkezleri arasında yer aldığını anlatan Şahiner, "İlçe, turizmin yanında tarımda da önemli bir yere sahip. Geçen yıl ilçemizden 106 bin ton, bu yıl ise şu ana kadar 60 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldı. Geçen yıl ilçeden 7 bin 252 kilogram, bu yıl da şu ana kadar bin 350 kilogram kuzugöbeği ihraç edildi." dedi.

Yeşilüzümlü Mahalle Muhtarı Erkan Arıcan ise festivalin 11'incisini düzenlemekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Törenin ardından protokol üyeleri, Fethiye Belediyesi tarafından yaptırılan ve dastar bezlerinin dokunduğu dastarhaneyi ziyaret etti.

Festival 7 Nisan'da sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:12 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siyasi Parti Bayraklarıyla Türk Bayrakları Çöpe Atıldı Sayım Biten İlçelerde Hangi Partiye Kaç Oy Yazıldı? İşte Son Durum Son Dakika! AK Parti'li Ali İhsan Yavuz: Aradaki Fark 18 Binin Altına İndi AK Parti, Ankara'da Tüm Sandıkların Sayılması İçin Başvuru Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 20:15:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 11. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]