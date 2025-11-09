11 Gözaltı: Kocaeli Yangın Soruşturması - Son Dakika
11 Gözaltı: Kocaeli Yangın Soruşturması

11 Gözaltı: Kocaeli Yangın Soruşturması
09.11.2025 18:40
Dilovası'ndaki kozmetik fabrikası yangını sonrası 11 kişi gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dilovası'ndaki yangına ilişkin "Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak; makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir" açıklamasında bulundu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 6 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

"BİLİRKİŞİ HEYETİ ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR"

Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak; makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçtiğimiz gün kozmetik üretim tesisinde yangın çıkmış, yangında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: DHA

