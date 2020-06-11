11 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Çılgın Dersane

01:45 Yanlış Anlama

02:15 Sabahlar Olmasın

03:15 Zuhal Topal’la Sofrada

05:30 Aşk Yeniden

06:00 Aşk Yeniden

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Kocamın Ailesi

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Çılgın Dersane

20:00 Bizim Hikaye

22:30 Sabahlar Olmasın

23:00 Şevkat Yerimdar