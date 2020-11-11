11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Milli Ağaçlandırma Günü " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında Kilis'te fidanlar toprakla buluştu.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Gülbaba köyünde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ağaçlandırma seferberliği kapsamında hayata geçirilen kampanyaya verilen desteğin sevindirici olduğunu anlattı.

Fidan dikerek geleceğe nefes olacaklarını belirten Gümüş, "İşletme olarak 100 hektar sahada 300 bin fidan dikeceğiz. Dört ayrı lokasyonda çalışmalarımız devam edecek. Bugün itibarıyla dikim işlemelerine başladık. Sezon boyunca inşallah 300 bin fidanımızı toprakla buluşturmuş olacağız. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. " dedi.

Gümüş, Zeytin Dalı Harekatına dikkat çekmek için harekatın başladığı Gülbaba köyünde fidan dikimi yaptıklarını kaydetti.

Törene, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda vatandaş katıldı.