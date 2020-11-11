11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.
Bük Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Espiye Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ali Hakan Çelik, törenin hayırlı olmasını diledi.
Çelik, ilçede 50 ladin, batı ladin, sedir gibi fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.
Törene, Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın, Yağlıdere Belediye Başkan Vekili Mehmet Kahveci ve vatandaşlar katıldı.
- Kaynak: AA
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