11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Orman işletme müdürü Şensu Küçükateş'in fidan dikimin püf noktaları hakkında bilgilendirmesi

Vatandaşların fidan dikmesi

ADANA - Kozan'da 23 Ağustos'ta Kuyubeli Mahallesi'ndeki çıkan orman yangınında zarar gören alanlarda 15 bin fidan dikimi yapıldı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, ormanların korunmasının önemli olduğunu belirterek, yangından zarar gören alanda gelecek yıla kadar 3 milyon fidanın toprakla buluşacağını kaydetti.

Bu arada, bir öğrencinin yanında taşıdığı su matarasıyla diktiği fidanı sulaması dikkati çekti.