11 kişi defans yaparak maç kazandılar! Ay-yıldızlılar etten duvar ören rakibini geçemedi - Son Dakika
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11 kişi defans yaparak maç kazandılar! Ay-yıldızlılar etten duvar ören rakibini geçemedi

11 kişi defans yaparak maç kazandılar! Ay-yıldızlılar etten duvar ören rakibini geçemedi
14.06.2026 08:58
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya geldi. BC Place Stadı'nda oynanan mücadeleyi Avustralya, 2-0 kazandı. Özellikle ikinci yarıda rakip kalede büyük baskı kuran A Milli Takım, %73 topla oynama ve 19 şutuna rağmen kalesinin önünde etten duvar ören Avustralya savunmasını geçemedi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, baştan sona üstün oynadığı mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadı'nda oynanan maçta Ay-yıldızlılar, girdikleri pozisyonları cömertçe harcayınca turnuvaya puansız başladı.

KALEYE ABLUKAYA ALDIK AMA OLMADI

Mücadeleye kontrollü başlayan Avustralya, maç boyunca yakaladığı ender fırsatları gole çevirerek 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. A Milli Takımımız, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu tamamen rakip yarı alana yıktı. İkinci yarı boyunca %73 topla oynama oranı yakalayan ve rakip kaleyi tam 19 şutla abluka altına alan Bizim Çocuklar, aradığı golü bir türlü bulamadı. 

11 KİŞİYLE SAVUNDULAR

Gol için tüm hatlarıyla yüklenen Millilerimiz, Avustralya'nın 11 kişi ile yaptığı katı savunma anlayışını aşmakta zorlandı. Kalesinin önüne adeta etten bir duvar ören ve ceza sahası içinde boşluk bırakmayan Avustralya defansı, net pozisyonlarda da kalecilerinin devleşmesiyle skoru korumayı başardı.

11 kişi defans yaparak maç kazandılar! Ay-yıldızlılar etten duvar ören rakibini geçemedi

GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI DİĞER MAÇLARA KALDI

Bu sonuçla D Grubu'na şanssız bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkma şansını kalan maçlara bıraktı. Ay-Yıldızlılar, sergiledikleri baskılı oyunla mağlubiyete rağmen gelecek maçlar için umut verdi.

A Milli Futbol Takımı, Kuran-ı Kerim, Dünya Kupası, Milli Takım, Avustralya, Vancouver, Türkiye, Kanada, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası 11 kişi defans yaparak maç kazandılar! Ay-yıldızlılar etten duvar ören rakibini geçemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • eray karaca eray karaca:
    hangi takım süper oynadı, yüzünü yıkamadan izledin heralde 0 0 Yanıtla
  • sabah karabat sabah karabat:
    kafayı yedik yaw sabah erken kalktık o kaleci nedir yaw bide bizim kaleciye bak ama takım süper oynadı ve umut verdi 0 0 Yanıtla
  • nd45j8q45n nd45j8q45n:
    keşke bizde 11 kişi defans yapıp kazansaydık 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: 11 kişi defans yaparak maç kazandılar! Ay-yıldızlılar etten duvar ören rakibini geçemedi - Son Dakika
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