Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası
Son Dakika Güncel '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası

6 saat önce

Fidan dikim alanından görüntüler AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun konuşması Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşması Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun konuşması Fidan diken çocuğun konuşması Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç;

Fidan dikim alanından görüntüler

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun konuşması

Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşması

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun konuşması

Fidan diken çocuğun konuşması

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Trabzon'da 100 bin fidan toprakla buluştu. Program kapsamında düzenlenen etkinlikte Trabzon Üniversitesi'ne 12 bin fidan dikildi.

11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes kampanyası

Murat Zorluoğlu, Bahar Ayvazoğlu, AK Parti, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:57 Kaynak: AA
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