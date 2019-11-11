Fidan dikim alanından görüntüler

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun konuşması

Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşması

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun konuşması

Fidan diken çocuğun konuşması

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Trabzon'da 100 bin fidan toprakla buluştu. Program kapsamında düzenlenen etkinlikte Trabzon Üniversitesi'ne 12 bin fidan dikildi.