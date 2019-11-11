Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı
Son Dakika Güncel '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' Programı

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

8 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Harbiyelilerle 1111 fidan dikti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Harbiyelilerle 1111 fidan dikti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'na geldi.

Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı ve Dekan Prof. Dr. Tufan Gündüz tarafından karşılanan Akar, Harbiyelilerin bulunduğu tören kıtasını selamladı. Daha sonra fidan dikimi alanına geçen Akar ve komutanlar, saat 11.11'de Harbiyelilerle fidan dikti, can suyu verdi.


Kara Harp Okulu yerleşkesine 1111 fidanın dikildiği etkinlikte Sıfır Atık Projesi kapsamında Kara Harp Okulu'nda sağlanan kompozit gübre de kullanıldı. Akar ve komutanlar, fidan dikiminin ardından, aralarında misafir askeri personelin de bulunduğu Harbiyelilerle sohbet etti.

Kara Harp Okulu, Hulusi Akar, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
Ulusal Kanal, Türksat borcunu yarın akşama kadar ödeyemezse kapanabilir İBB'den su zammı açıklaması: Kimyasal madde, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle fiyatlar yükselecek Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 21:51:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]