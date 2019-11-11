Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
Son Dakika Güncel '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Sorgun, Saraykent ve Yerköy ilçesinde 37 bin 500 fidan toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Sorgun, Saraykent ve Yerköy ilçesinde 37 bin 500 fidan toprakla buluştu.

Sorgun Üçtepeler mevkisinde saat 11.11'de gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde 4 bin fidan dikildi.

Öğrenciler ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ülke bırakmak için dikilen her fidanın çok önemli olduğunu söyledi.

Saraykent ilçesinde de 5 bin fidan toprakla buluştu.

Etkinliğe Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Belediye Başkanı Ahmet Öcal, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Yerköy ilçesinde farklı noktalarda düzenlenen etkinlikte de 28 bin 500 fidan dikildi.

Törene Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saraykent, Yerköy, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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