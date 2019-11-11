Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında Hanönü ve İhsangazi ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu.

Program kapsamında Yılanlı Küme Evleri yakınlarında bulunan bakır madeni atık sahası çevresine 10 bin 10 fidan dikimi yapıldı.

Hanönü Orman İşletme Müdürü Tuğrul Baduroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı, oksijen depolarımız ormanlara sahip çıkan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen 11 milyon fidan dikimi projesi başlattı. Bu proje kapsamında Hanönü ilçemizde kamu çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve vatandaşların da katılımı ile 10 bin 10 fidan toprakla buluştu." dedi.

İhsangazi ilçesin ise Yeşil Mahalle'de düzenlenen etkinlikte 540 fidan toprakla buluştu.