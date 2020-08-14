11 milyon metrekare Hazine arazisi ağaçlandırma için kiraya verildi - Son Dakika

11 milyon metrekare Hazine arazisi ağaçlandırma için kiraya verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yerli üretimi desteklemek amacıyla ağaçlandırmada kullanılmak üzere 2019 ve 2020'nin ocak-temmuz döneminde 11 milyon metrekarelik Hazine arazisinin vatandaşlara kiralandığını bildirdi.

11 milyon metrekare Hazine arazisi ağaçlandırma için kiraya verildi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yerli üretimi desteklemek amacıyla ağaçlandırmada kullanılmak üzere 2019 ve 2020'nin ocak-temmuz döneminde 11 milyon metrekarelik Hazine arazisinin vatandaşlara kiralandığını bildirdi.

Bakan Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 2018 Eylül'ünde yeni bir süreci başlattıklarını söyledi.

Bunun atıl, kullanılmayan ve ekonomiye kazandırıldığı takdirde hakikaten hem çiftçiyi hem de ülkeyi güçlendirecek bir adım olduğunu belirten Kurum, "Ülkemizdeki atıl araziler üzerine titizlikle çalıştık, envanterimizi oluşturduk. Sistemli bir kiralama sürecini işleterek, sadece çiftçilerimizin değil, sanayicimizin, tekstilcimizin, turizmcimizin önünü açtık, verimliliği, çeşitliliği artırdık." diye konuştu.

Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce, Hazine taşınmazlarının başta yerli ceviz, badem, antep fıstığı ve zeytin olmak üzere, kavak, kızılağaç, okaliptüs, fıstıkçamı, kızılçam, sedir, göknar, ladin ve akasya gibi türlerin yetiştirilmesi için 10 yıla kadar ağaçlandırma amaçlı vatandaşlara kiralandığını dile getiren Kurum, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, emektar, vefakar, cefakar çiftçilerimize hizmet etmek, üretimi artırarak köylerimizin, beldelerimizin kalkınmasını sağlamak ve yerli üretimi desteklemek bizim en önemli vazifelerimizin başında geliyor." ifadesini kullandı.

Kurum, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ve pandemi süreci göz önüne alındığında doğal alanların artırılması ve ağaçlandırmanın öneminin daha da çok arttığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Yerli üretimi de desteklediğimiz bu uygulama kapsamında, ülkemize yeni ağaçlandırılmış alanlar kazandırmaya başladık. Buna göre, 2019 ve 2020 yılının ilk 7 ayında toplam 29,4 milyon metrekare taşınmazı ağaçlandırma amaçlı kiralanmak üzere ilana çıkardık. Kırşehir'de 2 milyon metrekare, Erzurum'da 1,4 milyon metrekare, Mardin'de 1,1 milyon metrekare olmak üzere ülke çapında toplam 11 milyon metrekare Hazine taşınmazı için vatandaşlarımızla kira sözleşmesi imzaladık. Böylece bu taşınmazlar üretime açılmış oldu. Bugün 11 milyon metrekareye ulaştık. Hedefimiz 29,4 milyon metrekareye çıkarmak, bunu da inşallah en kısa sürede başaracağız."

Kiralama nasıl yapılıyor?

Milli Emlak Genel Müdürlüğünce belirlenen veya gerçek/tüzel kişiler tarafından talep edilip, kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, İdarenin internet sayfasında ve uygun görülen diğer şekillerle 30 gün süreyle ilan ediliyor.

İlandaki bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içinde bulunanlar ise aynı süre içinde ilgili köy ve beldede duyuruluyor.

Bu uygulamada kira, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen bedel üzerinden alınıyor.

Kira bedeline ilk 5 yıl yüzde 50 indirim

Kira bedeli, ilk 5 yıl için yüzde 50 indirim uygulanarak tahsil ediliyor.

Bu kapsamda 2020 yılı için dönüm başına alınacak kira bedeli kavak, kestane, ceviz ve badem türleri için ilk 5 yıl 6,50 lira, çam, sedir, göknar, kayın ve söğüt türleri için de 2,60 lira olarak belirlendi.

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri ve ilçelerde Milli Emlak Şefliklerine başvuruda bulunabilecekler.

Başvurular, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün web sitesi "www.milliemlak.gov.tr" üzerinden elektronik olarak da yapılabilecek.

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 13:45

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 11 milyon metrekare Hazine arazisi ağaçlandırma için kiraya verildi - Son Dakika
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