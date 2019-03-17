Son Dakika Haberleri: 11. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları Tamamlandı

11. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları Tamamlandı

6 dakika önce

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 11. Nurolbank Campus Cup yelkenli yarışları sonuçlandı.

11. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları Tamamlandı, System.String[]
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 11. Nurolbank Campus Cup yelkenli yarışları sonuçlandı.

Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen ve sadece üniversite öğrencilerinin katıldığı yarışlarda, 24 üniversiteden 35 takımda 400 yelkenci mücadele etti.

Nurolbank Campus Cup yarışlarına Ege, İTU, Yaşar, MEF, Piri Reis, Doğuş, Yıldız Teknik, Nişantaşı, Yeditepe, ODTÜ, Bahçeşehir, Bilgi, Beykent, Hacettepe, Koç, İYTE, Kadir Has, Dokuz Eylül, Kocaeli, Boğaziçi, Sabancı, İstanbul Cerrahpaşa, Başkent, İstanbul üniversiteleri katıldı.

MIYC Başkanı İhsan Kalaycı, yaptığı açıklamada, üniversiteli yelkencilerin çok güzel, güneşli ve rüzgarı bol bir havada yarıştıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:22 Kaynak: AA

Spor
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