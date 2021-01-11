Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Süper Lig
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:30 Maç Saati
02:30 Maç Saati
03:45 Maç Saati
03:45 Süper Lig
04:15 Süper Lig
04:45 Gamer
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
07:30 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü
09:00 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
09:15 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:15 Maç Saati
11:00 beIN Manşet
11:00 Süper Lig
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Süper Lig
13:30 Karagümrük - İH Konyaspor
13:30 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 Karagümrük - İH Konyaspor
14:30 Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri
15:00 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri
15:00 Süper Lig
15:30 1. Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 BB Erzurumspor - Fenerbahçe
16:00 Mke Ankaragücü - M. Başakşehir
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 Mke Ankaragücü - M. Başakşehir
17:00 BB Erzurumspor - Fenerbahçe
17:00 beIN Teknik
17:00 Sanal Direktör
17:45 Devre Arası
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:00 Gamer
19:00 A. Hatayspor - Beşiktaş
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 A. Alanyaspor - Kasımpaşa
19:45 Süper Lig
20:00 A. Hatayspor - Beşiktaş
20:00 A. Alanyaspor - Kasımpaşa
20:00 Sanal Direktör
20:45 Devre Arası
21:00 beIN Manşet
21:00 Futbolun Şehirleri
21:00 Süper Lig
22:00 Taraftar
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:45 Süper Lig Haftanın Golleri
23:00 beIN Teknik
23:00 Taraftar
23:00 Süper Lig Maç Özetleri
23:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika