11 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

11 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

11.01.2021 06:42
11 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

11 Ocak 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Süper Lig

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:30 Maç Saati

02:30 Maç Saati

03:45 Maç Saati

03:45 Süper Lig

04:15 Süper Lig

04:45 Gamer

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

07:30 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü

09:00 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

09:15 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:15 Maç Saati

11:00 beIN Manşet

11:00 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Süper Lig

13:30 Karagümrük - İH Konyaspor

13:30 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 Karagümrük - İH Konyaspor

14:30 Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri

15:00 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri

15:00 Süper Lig

15:30 1. Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 BB Erzurumspor - Fenerbahçe

16:00 Mke Ankaragücü - M. Başakşehir

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 Mke Ankaragücü - M. Başakşehir

17:00 BB Erzurumspor - Fenerbahçe

17:00 beIN Teknik

17:00 Sanal Direktör

17:45 Devre Arası

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Gamer

19:00 A. Hatayspor - Beşiktaş

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 A. Alanyaspor - Kasımpaşa

19:45 Süper Lig

20:00 A. Hatayspor - Beşiktaş

20:00 A. Alanyaspor - Kasımpaşa

20:00 Sanal Direktör

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Futbolun Şehirleri

21:00 Süper Lig

22:00 Taraftar

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:45 Süper Lig Haftanın Golleri

23:00 beIN Teknik

23:00 Taraftar

23:00 Süper Lig Maç Özetleri

23:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

11 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, beIN, Maç, TV, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 11 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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