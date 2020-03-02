11 ülkeye vize muafiyeti Resmi Gazete'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel 11 ülkeye vize muafiyeti Resmi Gazete'de - Son Dakika

11 ülkeye vize muafiyeti Resmi Gazete'de

1 saat önce

Türkiye'nin 11 ülkeye vize muafiyeti sağlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

11 ülkeye vize muafiyeti Resmi Gazete'de, System.String[]

Türkiye'nin 11 ülkeye vize muafiyeti sağlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Türkiye'nin 11 ülkeye vize muafiyeti sağlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malta Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Polonya Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.


Karar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:56 Kaynak: İHA
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