11 Yaşındaki Damla T. Hayatını Kaybetti
16.01.2026 17:45
Mesudiye'de özel bakım merkezinde şekerin nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren Damla T. son yolculuğuna uğurlandı.

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde kaldığı özel bir bakım merkezinde nefes borusuna şeker kaçan Damla T. (11), yaşamını yitirdi. Ailesine ulaşılamayan Damla T. ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Mesudiye ilçesindeki özel bir bakım merkezinde kalan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Damla T., yediği şeker nefes borusuna kaçınca Mesudiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Damla T., buradaki müdahalesinin ardından önce Ordu'ya ardından da Samsun'a sevk edildi. 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Damla T., dün hayatını kaybetti.

Damla T.'nin ailesine ulaşamayan yetkililer, cenazenin Mesudiye ilçesinde toprağa verilmesine karar verdi. Damla T. için ilçedeki Merkez Camisi'nde bugün cenaze namazı kılındı. Cenazeye Mesudiye Kaymakamı Gökhan Hülakü, Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, belediye personeli, bölge halkı ve çok sayıda kişi katıldı. Damla T., öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.

Kaynak: DHA

