11 Yaşındaki Öğrenci Baygınlık Geçirdi, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
27.11.2025 23:30
Ünye'de 6. sınıf öğrencisi Suat Ermiş, ders sonrası bayılarak hastanede yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 6'ıncı sınıf öğrencisi, sınıfta baygınlık geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN OKULDA KALBİ DURDU

Olay, Ünye İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ders sonrası okuldan ayrılmak için sınıfındaki çantasını almaya giden 11 yaşındaki Suat Ermiş, aniden bayılarak yere düştü. Okulda bulunan babası ve öğretmenlerinin ilk müdahalesiyle küçük öğrencinin bilincini kaybetmesinin ardından kısa süre sonra kalbinin durduğu fark edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Öğretmenler vakit kaybetmeden Suat Ermiş'e kalp masajı uygulamaya başladı. İhbar üzerine okula hızla ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdikten sonra öğrenciyi Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede doktorlar, kalbi duran küçük Suat'ı hayata döndürmek için yaklaşık bir saat süren yoğun bir çaba sarf etti. Ancak tüm müdahalelere rağmen 11 yaşındaki Suat Ermiş kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öğrencinin daha önceden bilinen bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morgundan alınarak detaylı inceleme için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Ünye, Ordu, Son Dakika

