11 yıl 8 ay cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

11 yıl 8 ay cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalandı

17.05.2022 18:56

11 yıl 8 ay cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalandı Samsun'da "adam öldürmek" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 ayrı suçtan da polis tarafından aranan şahıs, polisin takibi sonucu kovalamaca sonucu üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalandı.

11 yıl 8 ay cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalandı

SAMSUN - Samsun'da "adam öldürmek" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 ayrı suçtan da polis tarafından aranan şahıs, polisin takibi sonucu kovalamaca sonucu üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "adam öldürmek" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca Tekkeköy Polis Merkezi tarafından da "hırsızlık, mala zarar verme ve taksirli yaralama" suçlarından aranan 36 yaşındaki D.C.'yi takibe alan Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekipleri şahsı kovalama sonucu yakaladı. Gözaltına alınan D.C.'nin üzerinde yapılan aramada bonzai olduğu değerlendiren poşet içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.

11 yıl 8 ay cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalandı
11 yıl 8 ay cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalandı
11 yıl 8 ay cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalandı
11 yıl 8 ay cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalandı

YORUMLAR
500
7 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan sürücü, kovalamacada yakayı ele verdi 7 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan sürücü, kovalamacada yakayı ele verdi Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 11 yıl 8 ay cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 19:33:25. #1.13#
SON DAKİKA: 11 yıl 8 ay cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement