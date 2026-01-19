11 Yıllık Cinayet Çözülüyor - Son Dakika
11 Yıllık Cinayet Çözülüyor

11 Yıllık Cinayet Çözülüyor
19.01.2026 12:05
Diyarbakır Sur'da 11 yıl önceki cinayetin katil zanlıları jandarma tarafından yakalandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 11 yıl önce öldürülen vatandaşın katil zanlıları, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin yoğun çalışması ile yakalandı.

Sur ilçesinde 29 ağustos 2015'te V.Ç. isimli vatandaş, uzun namlulu silah ile kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti. Fail ya da faillerin belirlenememesi üzerine cinayet dosyası jandarma dedektifleri tarafından ele alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri, Kriminal Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığından oluşan özel bir çalışma grubu oluşturuldu. Teknik verilerin analizi ve detaylı araştırmalar sonucu 11 yıldır kapalı kalan sır perdesi aralandı. V.Ç. isimli vatandaşın 6 şahıs tarafından iştirak halinde kasten öldürüldüğü belirlendi. Katil zanlılarının tamamı tutuklanarak jandarma tarafından Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Sur, Suç, Son Dakika

12:21
