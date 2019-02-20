Son Dakika Haberleri: 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Kordinasyon Toplantısı

112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Kordinasyon Toplantısı

2 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında, 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon toplantısı yapıldı.

112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Kordinasyon Toplantısı, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında, 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon toplantısı yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Toplantıda Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay ile ilgililer katıldı.

Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Bahadır, 112 Acil Çağrı Merkezinin ve GAMER Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:43 Kaynak: İHA

Jandarma, Kemal Özgün, Bilecik, Yaşam
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