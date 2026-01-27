112 Yaşındaki Kezban Cezayir Hayatını Kaybetti - Son Dakika
112 Yaşındaki Kezban Cezayir Hayatını Kaybetti

27.01.2026 11:09
Kırkağaç'ın en yaşlı ismi Kezban Cezayir, 112 yaşında vefat etti. Cenaze töreni yoğun katılımla yapıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin en yaşlı isimlerinden Kezban Cezayir, 112 yaşında hayatını kaybetti.

1914 doğumlu olan Kezban Cezayir, 15 yaşındayken Rus zulmünden kaçarak sınırı geçmeye çalıştığı sırada vurularak yaralanmış, yaşamı boyunca Ahıska Türklerinin yaşadığı zorluklara tanıklık etmişti. İlçede ikamet eden Ahıska Türklerinin en büyüğü olan Cezayir, Kırkağaç'ın "tarihi çınarları" arasında gösteriliyordu.

7 çocuk annesi olan Kezban Cezayir'in vefatı, Kırkağaç'ta büyük üzüntüye neden oldu. Kezban Cezayir için Karaosmanoğlu Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninin ardından Kezban Cezayir, ilçe mezarlığında dualarla toprağa verildi. - MANİSA

