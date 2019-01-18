Son Dakika Haberleri: 12 Eylül davası tekrar görülmeye başlandı

12 Eylül davası tekrar görülmeye başlandı

52 dakika önce

12 Eylül darbesine ilişkin dönemin komutanları hakkında verilen hükmün Yargıtay 16. Ceza Dairesince usul yönünden bozulmasının ardından dava Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar görülmeye başlandı.

12 Eylül davası tekrar görülmeye başlandı, System.String[]
12 Eylül darbesine ilişkin dönemin komutanları hakkında verilen hükmün Yargıtay 16. Ceza Dairesince usul yönünden bozulmasının ardından dava Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar görülmeye başlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:00 

Yargıtay, 12 Eylül, Ekonomi
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