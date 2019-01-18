12 Eylül davası tekrar görülmeye başlandı
52 dakika önce
12 Eylül darbesine ilişkin dönemin komutanları hakkında verilen hükmün Yargıtay 16. Ceza Dairesince usul yönünden bozulmasının ardından dava Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar görülmeye başlandı.
12 Eylül
darbesine ilişkin dönemin komutanları hakkında verilen hükmün Yargıtay
16. Ceza Dairesince usul yönünden bozulmasının ardından dava Ankara
10. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar görülmeye başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:00
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