Son Dakika Haberleri: 12 kişinin yaralandığı kazada kırmızı ışık ihlali iddiası
Son Dakika 3. Sayfa Haber

12 kişinin yaralandığı kazada kırmızı ışık ihlali iddiası

11 saat önce

12 kişinin yaralandığı kazada kırmızı ışık ihlali iddiası -Yolcu otobüsü şoförü yolcuların canını hiçe saymış Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı: 4'ü turist 12 kişi yaralandıANTALYA - Antalya'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen...

12 kişinin yaralandığı kazada kırmızı ışık ihlali iddiası

-Yolcu otobüsü şoförü yolcuların canını hiçe saymış

Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı: 4'ü turist 12 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasına yolcu otobüsünün yaptığı ışık ihlalinin sebep olduğu ileri sürüldü. Kazada 4'ü turist olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 20.25 sıralarında Manavgat-Serik karayolu Evrenseki Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'dan manavgat istikametin gitmekte olan Ozan Atilla A. idaresindeki 35 PK 130 plakalı yolcu otobüsü kırmızı ışık ihlali yapın ca Evrenseki oteller bölgesinden çıkıp kavşağa giriş yapan Yaşar Y. idaresindeki 07 S 3140 plakalı tur otobüsü ile çarpıştı. Kazada tur otobüsünde bulunan 3Ü Aman ve ABD uyruklu 4 turist ile birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüslerdeki yolcular sağlık ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiyesi kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınıp Manavgat'taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayate tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza sebebiyle araç trafiğine bir süre kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

Manavgat, Antalya, turist, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


'Bacasız sanayi' rekora koşuyor! 10 milyona ulaşıldı, hedef 16 milyon
Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı Babasını keserle öldüren katil oğul, polislere kapıyı kendi açtı Tırın altına giren araç paramparça oldu: 1 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:14:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 12 kişinin yaralandığı kazada kırmızı ışık ihlali iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]