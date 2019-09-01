12 kişinin yaralandığı kazada kırmızı ışık ihlali iddiası

-Yolcu otobüsü şoförü yolcuların canını hiçe saymış

Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı: 4'ü turist 12 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasına yolcu otobüsünün yaptığı ışık ihlalinin sebep olduğu ileri sürüldü. Kazada 4'ü turist olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 20.25 sıralarında Manavgat-Serik karayolu Evrenseki Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'dan manavgat istikametin gitmekte olan Ozan Atilla A. idaresindeki 35 PK 130 plakalı yolcu otobüsü kırmızı ışık ihlali yapın ca Evrenseki oteller bölgesinden çıkıp kavşağa giriş yapan Yaşar Y. idaresindeki 07 S 3140 plakalı tur otobüsü ile çarpıştı. Kazada tur otobüsünde bulunan 3Ü Aman ve ABD uyruklu 4 turist ile birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüslerdeki yolcular sağlık ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiyesi kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınıp Manavgat'taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayate tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza sebebiyle araç trafiğine bir süre kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.