Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki fuarda "Hayat Denen Kitap" adlı söyleşide Zafer Algöz ve Can Yılmaz, kitapseverlerle bir araya geldi.

Algöz, Türkiye'nin nüfusun büyük kısmının genç olması önemli bir avantaja sahip olduğunu, gençlerin okumaya teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Kitap okumanın önemine işaret eden Algöz, "Kitap okumak kendini dış dünyaya kapatıp yazarın size sunduğu bambaşka bir dünyaya adım atmaktır. Okuma eylemini sıkıcı bulmak çok yanlış. Okuyan insandan kimseye zarar gelmez. Okumayan insandan zarar gelir. Tek bir kaynaktan beslenmeyin. Farklı farklı eserlerden yararlanarak harmanlayın. Okumak güzel bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Kitap Fuarı'ndan övgüyle söz eden Algöz, yeni kitabının sevincini de Kocaelili kitapseverlerle paylaşarak, "Son kitabım yeni çıktı. 'Ken Taç Dis', fuarda ilk kez okuyucuyla buluşacak." dedi.

Can Yılmaz da okuma yazma öğrendiği andan itibaren bir şeyler yazmaya çalıştığını anlattı.

Uzun yıllar kitap yazabileceğine inanmadığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kendine güvensizlik toplumumuzda çok yaygın. Ben de kendime güvenmedim. Benim yazdığımı kim ne yapsın diye 'ahmakça' düşünerek çoğunu imha ettim. Hayatın içerisinde biraz daha olgunlaşınca aslında yazdıklarımın çok da berbat olmadığını, yine başkalarının söylemesiyle anladım. Senaryomu kim ne yapsın dediğim bir anda senaryomu okuyup satın aldılar. Kendi kendimi kuruntuyla imha etmem yaklaşık 20 seneme mal oldu. Yaptığınız iş ne olursa olsun, kim okuyacak diyerek kendi kafanızda bitirmeyin. Bunu düşünmüşsünüz. Bunu insanlara sunmaktan çekinmeyin. Benden bir halt olmaz demeyin. Kendinizi asla küçümsemeyin ama kendinizi çok büyük de görmeyin. Hiçbir zaman geri getiremeyeceğim 20 yılı kaybettim. Bu yüzden hikayelerimde hep kaybeden mutsuz adamları yazıyorum. Genelde hikayelerimde 'asla vazgeçmeyeceksin ve kendini küçümsemeyeceksin' anlayışını işliyorum."