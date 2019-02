12'nci Nesil Yeni Toyota Corolla, Artık Türkiye'de Üretilen Hibritversiyonu ile Birlikte Satışa...

Üretilmeye başlandığı 1966 yılından bugüne kadar tüm dünyada 46 milyon adetten fazla tercih edilen efsane model Corolla'nın 12'nci nesli Kayseri Toyota Plaza Aksoy'da düzenlenen özel bir törenle tanıtıldı.

İlk neslinden bu yana kendine özel bir hayran kitlesi oluşturarak otomotiv dünyasının her zaman merak ve heyecan uyandıran otomobili olmayı başaran Yeni Corolla, hibrit versiyonu ile birlikte Toyota'nın Türkiye'deki fabrikasında üretiliyor. Üstün sürüş dinamikleri, lüks ve fonksiyonel kabini, sıra dışı tasarımı, yüksek teknolojiye sahip güvenlik özellikleri ile sedan otomobillerin standartlarını yeniden belirliyor.



Çok sayıda davetlinin katılımıyla Kayseri Toyota Plaza Aksoy'da düzenlenen Yeni Corolla'nın ilk tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Toyota Plaza Aksoy Genel Müdürü Faruk Aksoy, uzun zamandır bu anı beklediklerini belirterek, "Hem bizler, hem de müşterilerimiz büyük heyecan ve mutluluk yaşıyoruz. Toyota'nın misyonu en iyi otomobilleri üretmek ve markamızı Türkiye'nin en sevilen markası yapmaktır. Corolla'nın yükselen bu hedefte kilit rol oynayacağına inanıyorum. Üstelik Corolla'nın hibrit modeli ile birlikte Türkiye'de üretiliyor olması bize çok büyük bir mutluluk ve gurur veriyor" dedi.



Yeni Corolla'nın tasarımı, konforu, teknolojisi ve sürüş keyfi ile bilinen Toyota kalitesini yaşattığını ve tutku ile bağlanılacak bir model olduğunu da söyleyen Toyota Plaza Aksoy Genel Müdürü Faruk Aksoy, "Toyota Corolla'nın hayran bırakan stili çok etkileyici. Tüm bu özellikleriyle prestiji ortaya koyan Toyota Corolla'yı kullanmak büyük bir ayrıcalık olacaktır" şeklinde konuştu.



Törene katılan Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Kayseri'yi markalar şehri yapmanın herkesin asli görevi olduğunu söyleyerek, "Şehrimizi markalar şehri yapmak, markalaştırmak hepimizin asli görevi olmalıdır. Yapılan işin en iyisini yapmak, güven duygusu içinde yapmak da bizim olmazsa olmazımız olmalıdır. İnşallah önümüzdeki süreçte Allah nasip ederse hem milli hem de yerli tercihimiz bu olacak. Bu yönde gayret gösteren firmalara da desteklerimizin esirgenmeyeceğini de buradan paylaşmak istiyorum. Toyota'nın bu versiyonunun Türkiye'de üretiliyor olması da bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. İnşallah Türkiye'miz kendi yerli araçlarını yapar, dünya standartlarında yarışacak konuma gelir, o da bizim için gurur kaynağı olur. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki gayretlerini hepimizi biliyoruz. Endüstri 4.0 anlayışı içerisindeki çalışmaların yanında böyle markalarında şehrimizde olması ve tanıtılmış olması da bizim için önemlidir" ifadelerini kullandı.



Corolla Sedan'da bir ilk: Hibrit Versiyon



Hibrit teknolojisinin öncü ve lider markası Toyota, 12'nci jenerasyon Corolla'da kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine de yer veriyor. Toyota Corolla Hybrid, kendi kendini şarj eden 122 HP güç üreten 1.8 litrelik hibrit motora sahip.Corolla aynı zamanda 132 HP'lik 1.6 litrelik benzinli motorla da satışa sunulacak.



Corolla'da Özlemle Beklenen Yenilik "Sunroof"



Yeni Corolla'daki en büyük yeniliklerden biri de elektrikli açılabilir Sunroof oldu. Corolla tutkunlarının ısrarla dile getirdikleri ve özlemle bekledikleri Sunroof 12'nci nesil Corolla'ya farklı bir hava katıyor.



Yeni güvenlik sistemi ile kaza riski minimuma indi



Yeni Corolla'nın hibrit versiyonunda Toyota'nın en gelişmiş güvenlik donanımları benzersiz Toyota Safety Sense özellikleri ile standart olarak tüm donanım seviyelerinde sunuluyor. Kaza yapma ihtimalini en aza indiren bu yüksek teknolojiye sahip sistem, araç içindekileri olduğu kadar yayalar ve bisikletliler için de güven veriyor. Ön çarpışma önleyici sistem, hava ne kadar karanlık olursa olsun, yepyeni gece algılama özelliğiyle, araç önündeki yayaları algılarken, gerektiğinde otomatik olarak fren yapıyor. Ayrıca Bisikletli Algılama teknolojisi ile gündüzleri de bisikletliler algılanarak sürücüyü dikkatli olması için uyarıyor.



Yeni Corolla'daki, yeni aktif güvenlik paketi şimdi daha yüksek çözünürlüğe sahip kamera ve milimetrik dalga radarına sahip sistemden oluşuyor. Tehlikeyi tespit etme konusunda geliştirilen ve fonksiyonelliği artırılan Toyota Safety Sense sisteminde, tüm hızlarda Adaptif Hız Sabitleyici sistem (ACC), otomatik yönlendirme desteğini içeren Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA) ve Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) teknolojileri de bulunuyor. Bununla birlikte Yeni Corolla'nın donanıma bağlı olarak Geri Manevra Trafik Uyarı özelliğine sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) ve Akıllı Radar Tanıma Sistemi (ICS) gibi sistemler de yer alıyor.



Kabinde Kablosuz Şarj



Yeni Corolla'nın, modern kabini görselliği ve dokunsal kaliteyi sunuyor. Yeni dokulara, yeni renklere ve yeni döşemelere sahip kabin, genişlik ve ergonomi açısından daha da ileri seviyeye taşındı. Bunun yanında Yeni Corolla Hybrid'de büyük kolaylık sağlayan kablosuz şarj ünitesi, çift bölgeli otomatik klima ve otomatik olarak katlanılabilir yan aynalar da standart olarak yer alıyor.



Ergonomik olarak mükemmel olan kabin, yeni direksiyon tasarımı, ısıtma özelliğine sahip ve üzerinde kullanım kolaylığı sağlayan birçok fonksiyon barındırıyor. Teknolojik olarak gelişmiş, premium kaliteye sahip kabinde, ortaya konumlandırılan ve kullanımı son derece kolay olan 8 inç'lik dokunmatik ekran, 7 inç'lik çok fonksiyonlu gösterge ve ön cama bilgi yansıtan 10 inç'lik head up display (ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı) ile birleştiriliyor.



Sedan dünyasının en prestijlisi



12'nci nesil Corolla'da çarpıcı tampon ve ön alt ızgara tasarımı, yeni "Corolla ailesinin" kendine has tasarım temasını oluşturuyor. Üç boyutlu tasarıma sahip üst ön ızgara ise, keskin far dizaynıyla birbirini tamamlayacak şekilde oluşturuldu. Arka tasarımda da, ön taraftaki dinamik tarz devam ediyor. Sedana özgü stop grubu ve farlarla buluşturulan krom detaylar, modelin güçlü duruşunun altını çiziyor. Ayrıca Corolla'nın ön ve arka LED farları yeni modelin anında tanınmasını sağlıyor. - KAYSERİ

